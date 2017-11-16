Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали в Киеве гражданина Польши, объявленного в международный розыск.

По данным пресс-центра ведомства, в рамках партнерского взаимодействия с Центральным бюро расследований Республики Польша СБУ получила информацию о возможном пребывании в Украине члена организованной преступной группировки. Он обвиняется в похищении в одном из банков Польши почти двух миллионов евро.

Правоохранители установили, что после похищения денег злоумышленник скрывался в Киеве и Одессе. Для конспирации вор постоянно менял квартиры, в которых проживал, и номера телефонов.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения до момента его экстрадиции в Польшу.