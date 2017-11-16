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Задержанным в ходе спецоперации на Закарпатье чиновником Госгеокадастра является Эрика Шинкевич, сообщает Mukacheov.net.

Она возглавляла Береговский районный отдел управления Госгеокадастра в Закарпатской области.

По имеющейся информации, чиновнице также вручено подозрение. Как сообщили в закарпатской полиции, женщина подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины, то есть злоупотребление властью, служебным положением в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия, и служебный подлог, повлекший тяжкие последствия. Эти действия были совершены группой лиц.

Согласно декларации Шинкевич 2015 года, она владеет 2 земельными участками (4923 и 300 м кв.) в селах Галабор и Гут  Береговского района. Также у чиновницы есть автомобиль Geely Emgrand 2013 года.

По данным издания, Шинкевич уже длительное время работает в органах власти, которые занимаются земельными вопросами. Ранее она возглавляла Береговский районный отдел земельных ресурсов.

Как сообщал ForUm, 16 ноября Государственная пограничная служба Украины совместно с подразделениями Министерства внутренних дел и военной прокуратурой проводят масштабную операцию на Закарпатье по противодействию контрабанде.

В рамках спецоперации правоохранители сообщили о подозрении чиновнику Госгеокадастра

 
ForUm

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