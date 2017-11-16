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Народный депутат Украины, президент Всеукраинской ассоциации работников профессионально-технического образования (ВАРП), председатель подкомитета по вопросам социальной политики агропромышленного комплекса, развития сельских территорий, науки и образования Артем Витко разработал законопроект о восстановлении государственного финансирования профтехобразования из государственного бюджета в полном объеме. Закон его авторства №7268 уже зарегистрирован Верховной Радой Украины.

«Первый шаг к сохранению профтехобразования в Украине сделан! Закон предусматривает восстановление государственного финансирования профтехобразования из государственного бюджета в полном объеме. Это позволит сохранить отрасль от абсолютной деградации и уничтожения в это непростое для украинского государства и образования время», - написал он в Facebook.

«Сегодня профессиональное образование дает Украине рабочие руки, которые на вес золота на рынке труда, молодежи – профессию и уверенность в завтрашнем дне. Процесс уничтожения отрасли профтехобразования, который проходит сегодня, - это преступление против настоящего и будущего нашего государства. Это уничтожение огромной учебной и материально-технической инфраструктуры, потеря высокопрофессиональных кадров по подготовке будущих специалистов», - подчеркнул Витко.

По словам депутата, Всеукраинская ассоциация работников профессионально-технического образования ставит целью сохранить профессиональное образование Украины и развивать те лучшие аспекты отечественного профессионального образования, о которых заботится государство.

«Призываю поддержать молодое поколение украинских рабочих, поддержите законопроект №7268», - отметил депутат Витко. 
ForUm

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