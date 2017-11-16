Морские пехотинцы были, есть и будут гордостью Вооруженных сил, украинского народа и украинского государства. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня морской пехоты в ходе рабочей поездки в Донецкую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Сегодня в День морской пехоты, я хотел бы подчеркнуть, что морские пехотинцы были, есть и будут гордостью Вооруженных Сил Украины, гордостью нашего народа, гордостью украинского государства. Доброй славы вы себе нажили в боях с реальными врагами нашего государства», - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что морские пехотинцы одними из первых вступили в бой с российскими гибридными войсками. «В новых местах дислокации быстро доукомплектовывались личным составом, вооружением и военной техникой, организовав боевое обучение подразделений, встали на защиту приморского направления от российского агрессора», - добавил он.

Порошенко отметил, что помнит, какая «фейсбучна буря» была организована, когда морская пехота Украины входила в Мариуполь.

Президент также напомнил о своей поездке на полигон «Широкий Лан» летом 2015 года, когда ставил боевые задачи только сложившимся подразделениям. «Помню суровые лица мужчин, полны решимости и отваги. Уже вскоре после тех учений они благодаря своему мужеству и стойкости побудили всю страну запомнить названия таких населенных пунктов, как Павлополь, Гранитное, Водяное, Талаковка, Широкино. Это – места нашей героической обороны», - подчеркнул он.

Президент отметил, что за мужество и героизм 372 морских пехотинца награждены государственными наградами, 26 из них – посмертно.

«Склоняем головы перед нашими боевыми побратимами всех видов и родов войск, которые во время проведения антитеррористической операции отдали свою жизнь за Родину», - сказал Порошенко.

Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.