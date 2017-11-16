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Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили к Министерству внутренних дел Украины, третье лицо Государственная миграционная служба.

Судебное заседание назначено на 4 декабря, сообщает пресс-служба суда.

Истец просит суд признать незаконным и недействительным приказ МВД Украины №715 от 16 августа 2012 года «Об утверждении образцов документов, которые подаются для установления принадлежности к гражданству Украины, принятия в гражданство Украины, оформления приобретения гражданства Украины, прекращения гражданства Украины, отмены решений об оформлении приобретения гражданства Украины и журналов учета» Форма 19 (заявление о принятии в гражданство Украины) в части «Под судом и следствием на территории иностранных государств не состою».

Напомним, Окружной административный суд Киева рассмотрит иск бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к Государственной миграционной службе 12 декабря 2017 года
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