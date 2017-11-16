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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Одессе местного жителя, который торговал оружием и боеприпасами, вывезенными из района проведения антитеррористической операции.

По данным пресс-центра СБУ, реализация «товара» осуществлялась через почтовых операторов.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника возле одного из городских почтовых отделений при отправке боевых пистолетов «ПМ» и «Флобер» с патронами к ним.

По оперативной информации, оружие и боеприпасы торговцу доставляли из района проведения АТО.

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили пистолет «ТТ» с глушителем, более тысячи патронов различного калибра, гранату Ф-1 и емкости с порохом и тротилом.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

 

Продолжается досудебное следствие, которое устанавливает круг лиц, причастных к поставкам оружия с востока Украины.

 
ForUm

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