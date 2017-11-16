Консорциум по исследованию и анализу терроризма (TRAC) внес украинскую националистическую организацию С14 в перечень террористических. Об этом сообщается на сайте консорциума.

«Группа С14 (Сич) – это военизированная праворадикальная группа, которая имеет тесные связи с националистической украинской партией «Свобода», - говорится в сообщении, передает 112 Украина.

Отмечается, что C14 названа в честь лозунга, состоящего из 14 слов: We must secure the existence of our people and a future for White children («Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей»), которые принадлежат американскому нацисту Дэвиду Лейну.

В организации TRAC пишут, что C14 набрала своих членов среди футбольных болельщиков, в частности, киевского «Динамо», харьковского «Металлиста» и донецкого «Шахтера».

«Члены С14 были обвинены в совершении преступлений на почве ненависти (распространение расистских материалов и нападений на рынки, владельцы которых имели неукраинское этническое происхождение). Во время Майдана члены С14 выпускали расистские баннеры и боролись с другими активистами. Их первоначальная платформа, когда-то начавшаяся как политический протест, стала насильственной в 2014 году», - сообщается на сайте TRAC.

Отметим, что группа С14 была создана в 2010 году, свою деятельностьи она начала в Киеве, устраивая силовые протесты против незаконных застроек. Лидером организации является Евгений Карась с позывным «Вортекс».

Недавно в одном из интервью Карась признал, что С14 иногда сотрудничает с СБУ. В частности, он сказал: «Если у нас есть информация - мы ее им передаем в СБУ. У них есть информация - иногда они передают нам... Условно говоря, есть сепаратистский митинг, - тогда они передают. Причем они информируют не только нас, но и «Азов», «Правый сектор» и так далее».