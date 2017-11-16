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Украина показывает скромные результаты в борьбе с коррупцией, заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан в интервью UA.Перший.

«В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должна пристально следить власть: правительство и другие ее органы», - сказал он, сообщает «Новое время».

По мнению европолитика, дело здесь не только в создании профильных институтов или наличии законодательства, но также в том, как реализуется эта борьба.

«Как раз в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение», - резюмировал Хан.

Напомним, в Европейском парламенте обеспокоены по поводу скорости осуществления реформ в Украине и их незаконченности. 

 

 

 

 
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