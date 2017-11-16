Сегодня ночью в Крыму обстреляли дом и авто крымскотатарского активиста Джафера Аметова. Об этом сообщается на странице общественной организации «Крымская солидарность» в Facebook.

«Сегодня ночью был обстрелян дом и транспортное средство крымскотатарского активиста Джафера Аметова, который проживает в с. Курское Белогорского района», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работает милиция. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.