Вчера, 15 ноября, Служба безопасности Украины совместно с польскими полицейскими задержали под Одессой одного из организаторов так называемого ограбления века Гжегожа Л., в результате которого в Польше похитили более 8 млн злотых, сообщает «Польское радио».

«Ограбление века» произошел 10 июля 2015 года в городе Сважендз возле Познани. При перевозке денег в банкоматы и филиалов банка PKO один из конвоиров поехал со всей суммой, оставив своих коллег, когда те вошли в дом, чтобы положить деньги в банкомат. Вместе с вором исчезло более 8 млн злотых, а подставной конвоир, который совершил кражу, был на самом деле портным из Лудзе. Его личность удалось установить на основании данных нескольких разных лиц, мужчину взяли на работу в охранную фирму за несколько месяцев до нападения. На рабочем месте вор не оставлял после себя никаких следов, потому что постоянно носил на руках перчатки.

У мужчины было несколько сообщников, в том числе главный организатор всей операции - задержанный в Украине Гжегож Л. Экс-сотрудник полиции лично устроил исполнителя кражи на работу в службу охраны, в которой сам был заместителем директора.

Задержанного Гжегожа Л. разыскивали на основании ордера на арест. Он был последним лицом, находившимся в розыске в связи с нападением. Установление его места нахождения стало возможным благодаря сотрудничеству польской полиции из Познани и Перемышля со спецслужбами Украины.