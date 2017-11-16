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Компромисс по долгу Украины в три миллиарда долларов возможен, если другая страна выкупит его у России, заявил замглавы минфина РФ Сергей Сторчак.

Он напомнил, что Москва не раз говорила, что готова обсуждать варианты внесудебного урегулирования долга. Сейчас такие переговоры идут через посредников.

Сторчак отказался комментировать ход этих переговоров. «Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования к Украине в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, — существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем», — заявил Сторчак.

Напомним, 29 марта минфине России заявили, что Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить РФ «долг Януковича».  

23 июня Министерство финансов Украины обжаловало в английском Апелляционном суде решение Высокого суда Лондона по спору с Россией по евробондам на сумму 3 млрд долл.

Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл. при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.
ForUm

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