Факт подрыва полицейского автомобиля на мине в Донецкой области квалифицирован по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Донетчины.

«Предварительно установлено, что группа полиции ехала на вызов о незаконной вырубке леса в окрестностях Талаковки. В зону обслуживания этой группы входили поселки на линии разграничения, такие как Талаковка, Гнутово, Сартана», –говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 15 ноября в Донецкой области в районе поселка Гнутово в результате подрыва на противотанковой мине служебного автомобиля погиб майор полиции, еще двое полицейских получили ранения и находятся в больнице.