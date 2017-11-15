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Беларусь готова направить миротворческий контингент в Украину, чтобы способствовать восстановлению мира в этой стране. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает БЕЛТА.

Он напомнил, что еще в 2014 году президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Euronews заявил, что Беларусь готова направить в Украину миротворческий контингент, чтобы способствовать восстановлению мира и спокойствия в стране.

«Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо для всех заинтересованных стран, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», - сказал министр. Дипломат подчеркнул, что позиция Беларуси по ситуации в восточных регионах Украины давно известна: республика крайне заинтересована в скорейшем установлении там стабильности. «Мы, конечно же, готовы сделать все для того, чтобы эта конфликтная ситуация, которая сегодня существует, разрешилась, и в эти районы пришли мир и спокойствие», - отметил он.

Макей напомнил, что Минск стал площадкой для регулярных переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Украине. «Как бы кто ни оценивал деятельность этой трехсторонней контактной группы, я считаю, что она вносит продуктивный, важный вклад в урегулирование кризисных ситуаций. Мы намерены и впредь предоставлять площадку, делать все возможное для обеспечения мира и стабильности в этом регионе», - заявил он.    

Напомним, из государств Европейского континента только три проголосовали против предварительного утверждения резолюции Генеральной ассамблеи ООН – Сербия, Беларусь и Россия. 

Первый вице-спикер парламента, представитель Украины в контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Беларусь воткнула Украине второй нож в спину.

 
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