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Проголосовав против резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, Беларусь воткнула второй нож в спину Украине, заявил первый вице-спикер парламента, представитель Украины в контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко.

«Сегодня поездка в Минск дается особенно тяжело. Во вторник третий комитет ООН проголосовал обновленную, жесткую и очень важную резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. За – более 70 стран, почти столько же воздержались. Против  только 25. Среди них – Беларусь. Вместе с РФ, конечно», - написала она в Facebook.

«Это – не нейтральная позиция, а вполне конкретная. Нейтральные страны хотя бы воздержались, Беларуси опять не хватило «нейтральности» для отличной от РФ позиции. Но при этом Минск претендует на определенные миротворческие лавры, отмечая, что создает нейтральную площадку для переговоров по Донбассу», - подчеркнула она.

Геращенко заявила, что расценивает вчерашнее голосование белорусской делегации в третьем комитете ООН по резолюции по Крыму, как «идущее вразрез с громкими заявлениями о нейтральности».

«Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования», - подчеркнула политик.  

Напомним, из государств Европейского континента только три проголосовали против предварительного утверждения резолюции Генеральной ассамблеи ООН – Сербия, Беларусь и Россия. 
ForUm

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