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Сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции и прокуратуры Черновицкой области задокументировали факт вымогательства и получения депутатом горсовета Черновцов 1200 долларов неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В рамках производства правоохранители установили, что депутат городского совета организовал преступную схему «дополнительного заработка». За решение вопроса о предоставлении в аренду коммунального имущества он требовал от местных жителей «вознаграждение».

Так, 14 ноября, оперативники задержали депутата и посредника при получении второй части неправомерной выгоды – 600 долларов.

Кроме этого, во время документирования преступной деятельности данных лиц был задокументирован факт получения первой части взятки, а именно 600 долларов, которые фигуранты получили за содействие в победе в конкурсе по аренде коммунального имущества.

Санкция ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, по которой открыто уголовное производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Фигурантов дела задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
ForUm

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