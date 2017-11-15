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В подъезде многоэтажки в Ривном мужчина бросил гранату в сторону полицейских, которые приехали на вызов.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, инцидент произошел около 20:00 14 ноября.

В полицию поступило сообщение от жительницы города, что к ней домой на улице Видинская пришел знакомый и угрожает гранатой.

Полицейские, выехавшие на место происшествия, обнаружили у одной из квартир на девятом этаже дома мужчину, который вел себя агрессивно и во время разговора бросил гранату в сторону правоохранителей.

В результате взрыва телесные повреждения получил виновник инцидента, которого доставили в медучреждение. Его жизни ничего не угрожает. Никто из участников происшествия не пострадал.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
ForUm

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