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Визит в Крым американских военных инспекторов, анонсированный властями Украины, невозможен, заявил РИА Новости вице-премьер подконтрольного Кремлю крымского правительства Георгий Мурадов.

«Это бред от безысходности. Конечно, никто не приезжал и приезжать не будет. А все, кто хочет посмотреть на сегодняшний Крым, — через Российскую территорию могут приезжать, наши двери всегда открыты», — сказал Мурадов.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что 13 ноября на Украину приедет инспекционная группа из США, в составе которой также будут представители Дании и Канады. Они намерены провести мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах. В программе визита, как утверждали в Генштабе, было также посещение Крыма.
ForUm

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