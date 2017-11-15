Визит в Крым американских военных инспекторов, анонсированный властями Украины, невозможен, заявил РИА Новости вице-премьер подконтрольного Кремлю крымского правительства Георгий Мурадов.



«Это бред от безысходности. Конечно, никто не приезжал и приезжать не будет. А все, кто хочет посмотреть на сегодняшний Крым, — через Российскую территорию могут приезжать, наши двери всегда открыты», — сказал Мурадов.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что 13 ноября на Украину приедет инспекционная группа из США, в составе которой также будут представители Дании и Канады. Они намерены провести мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах. В программе визита, как утверждали в Генштабе, было также посещение Крыма.