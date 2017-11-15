В России потерпел крушение пассажирский самолет Л-410, выполняющий рейс по маршруту Хабаровск – Нелькан.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, авиакатастрофа произошла 15 ноября 2017 в 13:09.
Самолет Л-410, выполняющий рейс по маршруту Хабаровск – Нелькан, совершил жесткую посадку в 2 километрах от аэродрома назначения и загорелся.
На борту находились 2 члена экипажа и 5 пассажиров. В ходе происшествия 6 человек погибли, одного из пассажиров – ребенка 2,6 лет удалось спасти из-под обломков.
На месте работают сотрудники ОМВД России по Аяно-Майскому району.
По данному факту проводится проверка.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время