В Румынии суд принял решение депортировать гражданина Сербии, известного своими националистическими и пророссийскими взглядами, и запретить ему въезд на 15 лет как нежелательному лицу после того, как он пытался получить секретную информацию о военных объектах и ​​инфраструктуру. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на главную спецслужбу страны Румынскую информационную службу (SRI).

По данным спецслужбы, 42-летний Братислав Живкович, который, в частности, в 2014-15 годах воевал в Украине на стороне российских гибридных сил, «проявлял заинтересованность в получении секретных документов о критической инфраструктуре и объектах национальных и союзных в НАТО войск на южном востоке Румынии с целью повлиять на стратегическое партнерство в НАТО», - сообщил представитель службы.

Как сказал спикер Овидиу Маринча, Живковича задержали, когда он фотографировал военные радарные установки на побережье Черного моря и пытался передать их координаты. Спикер заверил, что серб не сумел получить ни одного тайного документа, но, по словам представителя спецслужбы, он представляет угрозу для национальной безопасности Румынии.

По данным спецслужбы, Живкович участвовал еще в конфликтах 1990-х годов – в Боснии, в Косово, также действовал в Хорватии, а в 2014-15 годах участвовал на стороне российских гибридных сил в захвате Крыма и агрессии на Донбассе, за что он внесен в списки украинского центра «Миротворец».

Также сообщается, что он близкий друг Александара Синджелича, сербского националиста, которого считают связанным с организаторами прошлогоднего неудачного пророссийского государственного переворота в Черногории, имел целью сорвать вступление этой страны в НАТО.

Сербия является традиционным союзником России, к тому же она зависит от российских энергоносителей. Среди сербов издавна распространено положительное отношение к России и всем ее действиям.