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В Печерском районе Киева на улице Панаса Мирного, 8, вечером 14 ноября, произошел крупный пожар.

Как сообщает 112 Украина, проводилась эвакуация.

«Эвакуация была проведена вовремя, поэтому пострадавших нет, на месте работает 10 единиц техники и около 60 пожарных. Развернут оперативный штаб ГосЧС, пожар локализован, поэтому угрозы распространения огня нет», - говорится в сообщении.

Также на месте пожара работают 2 автолестницы, коленчатый подъемник, патрульная полиция, несколько бригад скорой помощи.

Ранее сообщалось, что очаг пожара находится на 9 этаже, где загорелась одна из квартир. Пламя очень быстро распространилось по всей крыше, огнем было охвачено около 100 кв.м.

Дом по ул. Панаса Мирного, 8 построен в 2003 году, насчитывает 10 этажей в высоту, восемь из которых – жилые.

 
ForUm

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