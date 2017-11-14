В Мариуполе патрульные полицейские спасли от самоубийства двух подружек, которые наглотались таблеток. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Патрульные получили вызов от напуганных граждан – женщине поступило странное смс-сообщение от ее внуки. Девочка написала, что она и ее подружка находятся в какой-то многоэтажке, и описала местность. После этого девушки на связь не выходили.

Патрульные сразу догадались, о каком именно доме идет речь, и срочно отправились на поиски 15-летних детей.

На 14 этаже заброшенного пустого дома в полной темноте полицейские разглядели двух девочек. Они сидели на полу. Правоохранители осторожно попытались пообщаться с ними, но подростки выглядели обессилено.

На место срочно вызвали скорую. Патрульные вывели девушек на улицу.

Одна из девочек смогла объяснить, что они с подругой проглотили большое количество лекарственных препаратов: она 10, а подруга – 30 успокоительных таблеток.

На улице уже ждала скорая и родители. Сейчас одна из девушек находится в реанимации.