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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Новоайдарском районе Луганской области гражданина РФ, который незаконно пересек государственную границу и направлялся на подконтрольную боевикам территорию для ремонта военной техники террористов, сообщает пресс-центр СБУ.

«Задержанный житель Воронежской области (РФ) рассказал следствию, что увидел на автобусной остановке российского города Россошь объявление о наборе добровольцев для участия в боевых действиях на стороне террористической организации «ЛНР». На «работу» принимали механиков и обещали высокую заработную плату», – отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, россиянина, который долгое время нигде не работал, заинтересовало такое предложение и он прибыл в Ростовскую область (РФ). Там он получил от координатора боевиков инструкции по дальнейшим действиям на территории Украины. Наемнику также помогли незаконно пересечь границу, проведя его на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска.

В СБУ подчеркнули, что после проведения следственно-оперативных действий, гражданина РФ вернули на территорию России.
ForUm

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