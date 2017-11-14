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Министерство обороны РФ 14 ноября опубликовало в Twitter «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ» — серию черно-белых фото. Снимки, как заявили в российском ведомстве, были сделаны 9 ноября в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии, пишет «Медуза».

Одно из опубликованных минобороны фото, обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), — это скриншот мобильной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

 

 

На фото минобороны в верхнем правом углу виден фрагмент надписи «Development footage. This is a work in progress. All content subject to change», появляющейся в игре.

Часть фотографий, опубликованных минобороны РФ как сделанные 9 ноября, являются кадрами из видео, снятого иракскими военными в сентябре 2016 года. На ролике показана атака на боевиков «Исламского государства» под городом Фаллуджа в Ираке.

Кадры, которые использовало Минобороны, на 27 и 59 секундах.

После выхода публикации «Медузы» минобороны РФ удалило твит с «неоспоримыми» доказательствами, а также убрало скриншоты из своего фейсбука. Однако сохранился скриншот публикации.

 
ForUm

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