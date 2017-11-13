Вчера, 12 ноября, пятьдесят активистов «Свободы» сняли флаг Венгрии со здания городского совета в Берегово с намерением сжечь его. Реализовать план помешала полиция, которая отобрала и вернула флаг, сообщает ТСН.

Фото: Mukachevo.net

Ситуацию уже прокомментировал глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. Он заявил, что политические силы, которые устроили провокацию, не имеют никакой поддержки в области.

«Ответственно заявляю, что политические силы, которые устроили эту провокацию, не имеют никакой, ни малейшей поддержки на Закарпатье (что показали результаты местных выборов в октябре 2015 года). Именно поэтому большинство участников «файер-шоу» были привезены в Береговое из соседних областей, прежде всего Львовщины», - заявил Москаль.

Глава Закарпатской ОГА считает, что такие акции являются недопустимыми в многонациональном регионе: «Ксенофобские акции с участием людей с закрытыми лицами, которые прикрываются патриотическими лозунгами, недопустимые в Украине, а особенно в многонациональных регионах, одним из которых является Закарпатье».

Москаль назвал провокаторов «кучкой маргиналов», которые пытаются ухудшить отношения стран. Несмотря на то, что полиция отобрала флаг у активистов, Москаль заявляет, что полицейские пассивно наблюдали за провокацией. Руководству МВД уже направлен запрос об оценке действий полиции.