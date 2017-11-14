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На Закарпатье из Львова прибыло для усиления охраны границы более сотни человек личного состава, служебные собаки и более 30 единиц техники.

Усиление резервов пограничникам требуется в связи со значительным увеличением потока нелегальной миграции. Об этом сообщила пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

«На Закарпатье из отряда резервов главы (Госпогранслужбы - ред.) из Киева и командующего ЗхРУ из Львова по границе прибыло усиление – более сотни человек личного состава, служебные собаки и более 30 единиц техники. Усиление резервов пограничникам требуется в связи со значительным увеличением потока нелегальной миграции на Закарпатье – на 80% в сравнении с прошлым годом», - сказала Трачук.

Также она сообщила, что в Чопском отряде поражены ростом количества нелегальных мигрантов, сообщает Укринформ.

«Если в прошлом году в период с лета по осень мы задержали 161 человека, то в этом году за этот же период – 289 человек. Нынешняя тенденция – мигрантов переправляют за границу большими группами, по 12-25 человек. Их также задерживают соседи – венгры и словаки», - сказала Трачук.

Сегодня, 14 ноября, в 12 часов состоится общее построение служащих, которые прибыли для усиления закарпатской границы. Они заступают для совместного несения службы на границе в рамках мероприятий по усилению охраны госграницы Украины.
ForUm

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