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США готовятся в «ближайшие дни» предложить России план по размещению на Донбассе 20 тысяч иностранных миротворцев ООН. Об сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Предложение обусловлено, в том числе, надеждой Парижа и Берлина на то, что президент РФ Владимира Путина действительно готов урегулировать конфликт и ищет выход из военной поддержки боевиков на Донбассе. Где именно США предлагают разместить миротворцев, в материале не сообщается.

Кроме того, по данным издания, администрация Трампа якобы одобрила поставки в Украину летального оружия, включая противотанковые комплексы Javelin, хотя решение о времени начала их поставок еще не принято, сообщает УНИАН.

США якобы рассчитывают использовать эти поставки в качестве «рычага» в урегулировании ситуации вокруг Украины. Однако в Белом доме информацию о согласии на поставки оружия уже опровергли.

Напомним, ранее США посоветовали Украине не выступать с собственным проектом резолюции ООН о размещении миротворцев на временно оккупированных территориях Донбасса. 
ForUm

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