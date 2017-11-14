Украинских исполнителей в эфире стало больше в 6-9 раз. А о новых звездах вы что-нибудь слышали? Итак... Как шоу-бизу возродиться окончательно?

На прошлой неделе музыкальная общественность получила две связанные между собой темы для обсуждения.

Первая – подведение итогов после действия закона о квотах на украинском радио. 8 ноября исполнился ровно год, как украинские радиостанции увеличили присутствие украиноязычного контента минимум до 25%. Сергей Оснач, член Координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни, отметил, что «благодаря квотам реальная доля украинских песен на радио выросла в 6-9 раз – с жалких <5% до 30-45% (при действующей квоте 25%)». Напомним, что после 8-го ноября квоты на радио снова должны вырасти – до 30%, а еще через год – до 35%.

Второй же, не менее обсуждаемой темой, стал скандал, связанный с введением квот с участием председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар и телеведущей «Прямого» Василисы Фроловой. Телеведущая в разговоре с депутатом, которая сказала, что введение квот и увеличение украинских песен на радио оказалось рыночно привлекательным, резко возразила: «... я как меломан со стажем с вами здесь совсем не согласна, даже несмотря на то, что все мои друзья музыканты».

Позже на обвинения Сергея Оснача в непрофессионализме Василиса Фролова ответила, что «украинских ЛЮБИМЫХ мной исполнителей и НОВЫХ исполнителей, на которых надо было бы обратить внимание, к сожалению, в эфирах очень мало», добавив, что Виктория Сюмар так и не назвала именно новых исполнителей, которых она открыла именно благодаря квотам. На эти слова телеведущей сразу среагировали пользователи в комментариях стали вспоминать артистов, которых открыли для себя благодаря квотам: «Пани Валькова», Братья Станислава, Люси, VНОЧІ, Фгапко', LUKA, LUMIERE, ZEFEAR, EPOLETS, LAUD...

Но могли ли вообще так быстро эти музыканты за год будто по мановению волшебной палочки превратиться из малоизвестных «поющих мальчиков и девочек» в успешных звезд, которых знает и ждет вся страна. Профессионалы шоу-бизнеса однозначно скажут – такого не бывает. Для того, чтобы ситуация на рынке украинского шоу-бизнеса изменилась, и музыканты не просто вышли из тени, а вызвали новый прорыв в музыке вроде того, который произошел в Украине в 90-х, одних квот недостаточно. Что делать, чтобы ситуация на нашем музыкальном рынке ощутимо изменилась, Укринформ советовался с известным украинским продюсером Александром Ягольником.

Рынок ждет два закона - о роялти и меценатстве

Для того, чтобы украинский шоу-бизнес мог уверенно развиваться, нужна реальная государственная поддержка в виде принятия двух основных законов.

Первый – Закон о роялти (то есть, о выплатах за использование в эфире музыкальных произведений. – Ред.). «Мировые органы по защите права интеллектуальной собственности давно требуют от Украины вывести наконец сферу роялти из тени. А ситуация сейчас такова, что радиолобби, которое помогает своим клиентам избегать цивилизованной уплаты роялти, подготовило свой законопроект 7029, который в принципе не предусматривает реального улучшения для авторов в обновленной системе права интеллектуальной собственности. Для меня было удивительно, что этот законопроект поддержали Ирина Геращенко, Николай Княжицкий и Мария Ионова», - говорит Александр Ягольник.

Второй закон, который поможет в финансовой поддержке отечественных артистов, - Закон о спонсорстве и меценатстве. Он опирается на мировую практику, когда меценаты, вкладывающие деньги в развитие культуры, имеют определенные налоговые преференции. Это как раз и стимулирует людей и учреждения «с возможностями» финансировать культуру. По словам продюсера, украинские артисты вынуждены на многом экономить в процессе творчества, поэтому теряют в качестве, поскольку шоу-бизнес сам по себе очень недешевая сфера.

Эксперт отмечает еще один очень болезненный момент связанные и с войной, и с моралью... «Артисты, которые ездят на гастроли в Москву, имеют больше средств и больше возможностей издавать и продвигать свой музыкальный продукт, поскольку хорошо там зарабатывают. Поэтому не удивительно, что музыкальные телеканалы, до сих пор двигаясь в фарватере Москвы, также несколько саботируют процесс появления новых украиноязычных исполнителей (успех которых, кстати, на 50% зависит от телевидения)».

Александр Ягольник отдельно подчеркивает, что для развития шоу-бизнеса также нужны украинские мюзиклы: «Сочетание театра и шоу-бизнеса дает потрясающие результаты – в мире это поняли еще 100 лет назад. У нас за все время независимости был всего один пример мюзикла, который поставлен по бродвейской системе, – «Экватор» 2003-го года, режиссером которого стал Виктор Шулаков, слова написал поэт Александр Вратарев, а музыку – Александр Злотник.

Этот мюзикл открыл шоу-бизнесу Тину Кароль, Лободу, Бондарчука, Дениса Барканова. А все потому, что мюзикл учит артистов сразу всему – петь, танцевать, быть актером, – все это определяет шоу-бизнес-карьеру».

Прорыв украинской музыки? Минимум - за 1,5-2, максимум – за 4-5 лет

Но наличие государственной поддержки – это хоть и важная, но не единственная составляющая для того, чтобы произошел прорыв в нашей музыкальной индустрии. Возвращаясь к тому, что успех музыкантов на 50% зависит от телевидения, не лишним будет напомнить о нехватке телепроектов, ориентированных на продвижение отечественных исполнителей. Форматы заимствованные у ВВС, как тот же «Х-фактор» и другие талант-шоу, не рассматриваем. Они разве что дают возможность таланту быть замеченным на фоне серости, но обязательное присутствие последней нивелирует все «звездные» надежды. Если в 90-х ведущие телеканалы имели хотя бы по одной музыкальной программе, которая выходила в эфир ежедневно или еженедельно: «Территория А», «Песня года» или «Мелорама», - то сейчас таких почти нет. Александр Ягольник говорит, что благодаря таким программам широкой общественности стали известны Ирина Билык, Александр Пономарев, Наталья Могилевская, Виктор Павлик, «Скрябин», «Океан Эльзы» и другие звезды, а сейчас на украинском телевидении нет, например, никакой музыкально-аналитической программы, которая также стала трамплином для украинского музыкального мира.

«С другой стороны, по сравнению с 90-ми, - продолжает продюсер, - сейчас стало гораздо больше и студий, и людей, умеющих делать хороший саунд (звучание. – Ред.). Но молодые исполнители пока не очень разбираются в том, как делать пиар, как подавать себя, то есть популяризировать украинскую музыку. Ведь сейчас слушатели стали очень разборчивы, поскольку вокруг информации очень много – чего раньше не было. Поэтому сейчас нужно искать новые креативные формы для пиара, чтобы заинтересовать слушателя, а услуги действительно хороших пиар-агентств стоят немалых денег. Поэтому опять же все упирается в деньги».

Напоследок мы спросили у Александра Ягольника – на каком расстоянии от прорыва в украинской музыке сейчас мы находимся и какие исполнители могут стать звездами в ближайшей перспективе?

«Думаю, если ничего не делать, то примерно за 4-5 лет мы будем наблюдать прорыв украинской музыки наподобие того, как это происходило в 90-х. Если же что-то делать – прорыв наступит через полтора-два года. Но стоит понимать, что звезды быстро не рождаются, это объективный процесс. К примеру те исполнители, которые прорвались в 97-м, начинали еще в 94-95 годах. Молодому музыканту, чтобы стать звездой, при наличии профессионального продюсера, команды единомышленников и стартового капитала, нужно полтора-два года. Но, чтобы достичь такого уровня, как, к примеру, Тина Кароль или Джамала, – нужно больше времени. Тина Кароль начинала звездную карьеру в 2004-05 годах, Джамала – примерно в 2008-09 годах (но ей в этом много дало Евровидение). В ближайшей перспективе звездами вижу лидеров последнего национального отбора Евровидения (O. Torvald, Melovin, группа Kadnay, Vivienne Mort, Анастасия Прудиус) – на отборах всегда в лидерах яркие личности, но не исключаю приятных сюрпризов от тех, кого совсем не знаю», - заключает Александр Ягольник.