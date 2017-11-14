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Экс-президента США Джорджа Буша-старшего обвинили в сексуальных домогательствах в отношении 16-летней девушки, сообщает «Дождь» со ссылкой на издание Time.

По его данным, в 2003 году на мероприятии в офисе ЦРУ в городе Вудлэндс в Техасе 79-летний экс-президент ухватил 16-летнюю Розлин Корриган за ягодицы во время группового фотографирования.

На мероприятие девушка пришла в сопровождении своих родителей. «Моей первой реакцией был абсолютный ужас», — рассказала она. По словам Корриган, сначала она ничего никому не рассказала. «Что может сказать подросток экс-президенту США? «Эй, парень, тебе не стоило так меня трогать»? — сказала женщина в беседе с Time.

Семеро опрошенных журналом человек из окружения Корриган подтвердили, что она рассказывала им об этом инциденте. Корриган — шестая по счету женщина, с конца октября публично обвинившая Буша в домогательствах.

Ранее с похожими обвинениями выступили актрисы Хезер Линд, Джордана Грольник, писатель Кристина Бейкер Клайн, журналист Лиз Эллен и экс-кандидат в сенаторы штата Мейн Аманда Стейплс.

По их словам, инциденты также происходили во время фотографирования с экс-президентом. Представитель Буша-старшего Мак Грат заявил изданию, что экс-президент «не имел намерений причинить кому-либо вред» и «приносит извинения тем, кого мог обидеть во время фотографирования». Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 год. До этого он занимал пост главы ЦРУ и вице-президента. Сейчас Бушу 93 года, он передвигается при помощи инвалидного кресла. 
ForUm

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