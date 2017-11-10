По состоянию на 1 ноября 2017 года на территории Украины в целом находится более 383,3 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, из них с нарушением срока – почти 236,6 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

За 10 месяцев текущего года в Украину было ввезено 865 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией, из них почти 681,6 тысяч авто ввезены в режиме «транзита» и почти 183,4 тысяч автомобилей – в режиме «временного ввоза».

Так, из ввезенных в режиме «транзита» 100,8 тыс. авто более 67 тыс. находятся на территории Украины с нарушением срока.

Из более 282,5 тыс. транспортных средств, ввезенных в режиме «временного ввоза», почти 169,5 тыс. – с нарушением срока.

ТОП-5 стран-членов ЕС, из которых были завезены транспортные средства (по состоянию на 1 октября 2017):

- Польша - 118 тысяч авто;

- Литва – 54,7 тысяч;

- Германия – 19,9 тысяч;

- Чехия – 14,2 тысяч;

- Болгария – 12,4 тысяч.

В общем, в январе-октябре 2017 таможенники составили 17,9 тысяч протоколов о нарушении таможенных правил при ввозе автомобилей, по результатам которых нарушителям начислено 127,7 млн грн штрафов.

По ст. 470 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков транзита) составлено 14544 протокола, по которым применены 84,8 млн грн штрафов.

По ст.481 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков временного ввоза) - 3356 протоколов с суммой штрафов на 42,9 млн гривен.

Напомним, после внесения изменений в законодательство переход на украинские номера уже ввезенным в Украину легковым авто с иностранной регистрацией обойдется их фактическим владельцам в 1,0-1,4 тыс. евро.