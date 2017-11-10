также в разделеЭкономика
В ООН призвали наказывать за злоупотребления с офшорами 39
За просрочку оплаты коммуналки будут штрафовать 209
Немецкая DHL работает в Крыму, несмотря на санкции 71
Мининфраструктуры хочет пустить лоукосты в Нежин и Житомир 37
Миссия МВФ прибудет в Украину для обсуждения бюджета-2018 46
Из «Ощадбанка» исчезли $156 миллионов, арестованных по делу Онищенко 112
Кабмин повысил стипендии на 18% 154
Литва проверяет законность ввоза в Украину авто на «евробляхах» 131
Украина ввела санкции против 18 российских компаний 83
МЭРТ ввело санкции против крупнейшего поставщика антрацита в Украину 134
ЕБРР предупредил Украину, что продолжение программы МВФ – под вопросом 196
Цены на украинских АЗС продолжили рост 71
Международные резервы Украины растут третий месяц подряд 46
«Банк Богуслав» признан неплатежеспособным 50
Bitcoin побил новый рекорд стоимости 53
«Артемсоль» уверяет, что дефицита соли в Украине не будет 52
Топ-менеджера «Нафтогаза» уличили в открытии офшора для вывода валюты 248
Paradise Papers: представлено новое глобальное расследование об офшорах 112

По состоянию на 1 ноября 2017 года на территории Украины в целом находится более 383,3 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, из них с нарушением срока – почти 236,6 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

За 10 месяцев текущего года в Украину было ввезено 865 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией, из них почти 681,6 тысяч авто ввезены  в режиме «транзита» и почти 183,4 тысяч автомобилей – в режиме «временного ввоза».

Так, из ввезенных в режиме «транзита» 100,8 тыс. авто  более 67 тыс. находятся на территории Украины с нарушением срока.

Из более 282,5 тыс. транспортных средств, ввезенных в режиме «временного ввоза», почти 169,5 тыс. – с нарушением срока.

ТОП-5 стран-членов ЕС, из которых были завезены транспортные средства (по состоянию на 1 октября 2017):

- Польша - 118 тысяч авто;

- Литва – 54,7 тысяч;

- Германия – 19,9 тысяч;

- Чехия – 14,2 тысяч;

- Болгария – 12,4 тысяч.

В общем, в январе-октябре 2017 таможенники составили 17,9 тысяч протоколов о нарушении таможенных правил при ввозе автомобилей, по результатам которых нарушителям начислено 127,7 млн грн штрафов.

По ст. 470 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков транзита) составлено 14544 протокола, по которым применены 84,8 млн грн штрафов.

По ст.481 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков временного ввоза) - 3356 протоколов с суммой штрафов на 42,9 млн гривен.

Напомним, после внесения изменений в законодательство переход на украинские номера уже ввезенным в Украину легковым авто с иностранной регистрацией обойдется их фактическим владельцам в 1,0-1,4 тыс. евро.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги