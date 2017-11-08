Таможенный департамент Литвы начал расследование в отношении законности ввоза и использования на территории Украины авто, зарегистрированных на территории Литовской Республики, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«Литовские коллеги по запросу украинской стороны начали расследование в отношении законности ввоза и использования на территории Украины транспортных средств, зарегистрированных на территории Литовской Республики», – говорится в сообщении.

В ГФС подчеркнули, что по состоянию на 1 ноября на таможенной территории Украины находится более 59 тыс. транспортных средств с литовской регистрацией, львиная доля которых - 44,6 тыс. ввозимые в режиме временного ввоза.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации уже готов.