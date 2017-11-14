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Чрезвычайное заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников состоится 17 ноября в Кракове. Об этом сообщил в понедельник сопредседатель этого комитета с польской стороны Кшиштоф Щерский.

«В пятницу в Кракове состоится встреча консультационного комитета президентов Польши и Украины... Темой встречи будут двусторонние вопросы, а также подготовка к саммиту «Восточного партнерства», - заявил Щерский, сообщает Укринформ.

Он добавил, что во главе украинской делегации будет Константин Елисеев. Во встрече также примут участие представители МИД обеих стран и советники президентов Украины и Польши.

Напомним, 8 ноября Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины. 

11 ноября президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда согласовали проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета на уровне внешнеполитических советников глав государств в Кракове. 
ForUm

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