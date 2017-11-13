Двоим мужчинам, задержанным 12 ноября в Киеве с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами, объявлено о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Согласно полученным выводам экспертов, изъятые предметы идентифицированы как взрывчатое вещество, произведенная на основе гексогена общим весом 6,5 кг, а также электродетонаторы, которые являются боевыми припасами», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что задержанным лицам оказались уроженцы Закарпатской области 1990 и 1991 г.р., им объявлено о подозрении по ст. 263 УК Украины. Также в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются фактические обстоятельства и мотивы совершения уголовного преступления.

Напомним, 12 ноября в Киеве спецназовцы задержали двоих мужчин, в автомобиле которых обнаружено 6,5 кг взрывчатки, готовой к использованию.

По словам задержанных, они привезли сумку со взрывчаткой из Мукачево, однако не знали, что в ней находится.