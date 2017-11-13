По результатам голосования Съезд судей Украины избрал на должность судьи Конституционного суда Украины заслуженного юриста Украины, доктора юридических наук, председателя Апелляционного суда Запорожской области Виктора Городовенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко.

Результат голосования - 186 голосов «за» из 280 действительных бюллетеней.

По ее словам, голоса «за» других кандидатов распределились следующим образом: судья Днепропетровского апелляционного административного суда Сергей Чумак - 45, судья Верховного суда Украины Василий Гуменюк - 38, судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Валентин Крыжановский - 6, судья Апелляционного суда Львовской области Роман Савуляк - 3, судья Киевского окружного административного суда Андрей Леонтьевич - 2.

Лысенко отметила, что председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко объявила результаты голосования и поздравила Виктора Городовенко с избранием от имени всего судейского корпуса с избранием на почетную должность судьи Конституционного суда Украины.