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В Каховке Херсонской между двумя школьницами произошла драка, сообщает отдел коммуникации полиции области.  

«В дежурную часть Каховского отдела полиции обратилась 32-летняя жительница Каховки. Женщина сообщила, что 14-летняя девушка нанесла телесные повреждения 13-летней дочери заявительницы», – говорится в сообщении.

В ходе проверки полицейские выяснили, что между двумя девушками возник конфликт на почве взаимных обвинений в социальных сетях. Они назначили между собой встречу, во время которой словесная перепалка переросла в драку. Вечером мать одной из девушек увидела, что у дочери грязную одежду. Девушка рассказала, что произошло, после чего мать обратилась в полицию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Девушке выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. На учете в полиции участницы события не состоят. С ними и другими учениками школы проведены профилактические беседы.
ForUm

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