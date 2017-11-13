Из Литвы в Украину в обход существующих законодательным норм с грубыми нарушениями таможенных правил были ввезены более 57 тысяч автомобилей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

«На прошедшей неделе таможенный департамент Литвы официально отчитался о первых результатах проверок законности экспорта машин с литовскими номерами в Украину. Согласно ему более 57 тысяч автомобилей были вывезены из Литвы в Украину в обход существующих законодательным норм с грубыми нарушениями таможенных правил», – отметил он.

По словам Ланецкого, вероятно в ближайшее время будет инициировано возбуждение уголовных дел против организаторов и исполнителей этой массовой аферы.

«Для понимания – руководителям и акционерам фирм, через которые покупались авто (если будет доказано их участие в преступном сговоре) грозит минимум 3 уголовных статьи: разграбление предприятия, неуплата налогов, массовый наем нелегалов на неофициальную работу (все ж типа водители в литовской фирме). Ну а реальных владельцев таких авто ждет задержание и конфискация автомобиля при пересечении европейской границы (это если украинское МВД откажется сотрудничать с литовскими коллегами и задерживать авто прямо в Украине)», – подчеркнул он.



Как ранее сообщал ForUm, таможенный департамент Литвы начал расследование в отношении законности ввоза и использования на территории Украины авто, зарегистрированных на территории Литовской Республики.

По данным Государственной фискальной службы, по состоянию на 1 ноября на территории Украины в целом находится более 383,3 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, из них с нарушением срока – почти 236,6 тыс. автомобилей.

В том числе в Украине находится более 59 тыс. транспортных средств с литовской регистрацией, львиная доля которых - 44,6 тыс. ввозимые в режиме временного ввоза.