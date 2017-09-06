также в разделеПроисшествия
Вандал, хваставшийся в соцсетях разрисованным памятником АТО, задержан 63
На Николаевщине перевернулся международный автобус, пострадали 9 человек 45
С начала года на Луганщине погибли 34 военных 79
На Киевщине после ссоры с женой мужчина подорвал себя гранатой 85
Боевики активизировали провокации: за сутки 36 обстрелов 99
В Украине остаются обесточенными 70 населенных пунктов 64
Порошенко обратится к ВР во второй половине сентября 77
В Харькове пьяный полицейский устроил смертельное ДТП 190
Непогода обесточила в Украине почти 170 населенных пунктов 63
Ситуация в зоне АТО обостряется: 44 обстрела, 1 военный ранен 150
В Одессе протестующие снесли скандальную пристройку возле «Дома-стены» 203
В Одессе горел центральный автовокзал 138
За прошлые сутки ранен один боец АТО 88
В Станице Луганской на растяжке подорвалась женщина 74
В Тернополе грузовик с топливом столкнулся с четырьмя авто, есть жертвы 171
ДТП на Харьковщине: 2 погибших, 17 пострадавших 105
В ДТП под Киевом погиб бывший охранник Порошенко 189
МИД: В зоне АТО пропали без вести 400 человек 186

В ДТП на автодороге «Киев-Ковель-Ягодин» погибли четверо мужчин, сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

По предварительным данным, автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге возле села Масевичи Рокитновского района по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

В результате столкновения погибли четверо мужчин из легкового автомобиля. За жизнь еще одного борются врачи. Лица всех участников ДТП устанавливают правоохранители.

На месте происшествия работают следователи и эксперты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Туфли мужские летние 2017