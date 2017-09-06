В ДТП на автодороге «Киев-Ковель-Ягодин» погибли четверо мужчин, сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

По предварительным данным, автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге возле села Масевичи Рокитновского района по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

В результате столкновения погибли четверо мужчин из легкового автомобиля. За жизнь еще одного борются врачи. Лица всех участников ДТП устанавливают правоохранители.

На месте происшествия работают следователи и эксперты.