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Президент Украины Петр Порошенко пожелал лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву силы и энергии по случаю дня рождения. Об этом говорится в Facebook Главы государства.

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«Я лично знаю Мустафу Джемилева как несокрушимого борца за справедливость, за свободу и честь своего народа, вернуго своим принципам человека – настоящего лидера крымскотатарского народа и лучшего из сынов Украины. Мои искренние поздравления Мустафе в день его рождения с пожеланием силы и энергии на нелегком пути», - написал Порошенко.

Президент от имени всего украинского народа поблагодарил «за усилия, которые Джемилев делает для возвращения Крыма и освобождения всех крымскотатарских политзаключенных, ставших заложниками РФ».

13 ноября лидеру крымскотатарского народа, народному депутату, Уполномоченному Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву исполнилось 73 года.

 
ForUm

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