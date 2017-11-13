Президент Украины Петр Порошенко пожелал лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву силы и энергии по случаю дня рождения. Об этом говорится в Facebook Главы государства.
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«Я лично знаю Мустафу Джемилева как несокрушимого борца за справедливость, за свободу и честь своего народа, вернуго своим принципам человека – настоящего лидера крымскотатарского народа и лучшего из сынов Украины. Мои искренние поздравления Мустафе в день его рождения с пожеланием силы и энергии на нелегком пути», - написал Порошенко.
Президент от имени всего украинского народа поблагодарил «за усилия, которые Джемилев делает для возвращения Крыма и освобождения всех крымскотатарских политзаключенных, ставших заложниками РФ».
13 ноября лидеру крымскотатарского народа, народному депутату, Уполномоченному Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву исполнилось 73 года.
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