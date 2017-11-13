Количество погибших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего вечером 12 ноября у границы между Ираном и Ираком, возросло до 200 человек, количество раненых приближается к двум тысячам, сообщает Радио Свобода.

По данным иранских властей, в этой стране подтверждена смерть 207 человек, ранены по меньшей мере 1700 человек. Еще семь смертей зафиксировано с иракской стороны границы, ранены 320 человек.

О подземных толчках сообщили жители всего региона, от Турции до Кувейта.

Геологическая служба США заявляет, что эпицентр землетрясения находился недалеко от города Халабджа на северо-востоке Ирака на глубине почти 34 километров.

Сейсмологический центр Тегеранского университета сообщил, что подземные толчки начались в 21:48 по местному времени (20:48 по Киеву).

Иранское официальное агентство IRNA цитирует представителей власти, которые предупреждают о возможном увеличении количества жертв после того, как спасатели возобновят свою работу утром 13 ноября.

Ранее сообщалось о 130 погибших.