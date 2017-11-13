В Херсоне на площади Павла Дубинды, 1 железобетонной конструкцией привалило человека, сообщает пресс-служба ГосЧС.
По данным ведомства, информация о происшествии поступила 12 ноября в 19:50.
По прибытию по месту вызова было установлено, что ЧП произошло в результате разборки посторонним лицом крыши 4-этажного промышленного здания неработающего предприятия ОАО «Херсонский хлопчатобумажный комбинат».
С помощью гидравлического и пневматического инструмента тело неустановленного лица было изъято и передано в руки компетентных органов.
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