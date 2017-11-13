Украина уже сделала ряд важных шагов на пути к украинизации, но ей предстоит еще много работы. Об этом сказал глава Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович во время чата на Главреде.

«Процесс украинизации достаточно длительный. Еще нескоро мы сможем сказать о нем в совершенном виде. Но все сделанное до сих пор является чрезвычайно важным. На самом деле квоты на украинскую музыку, дублирование фильмов и т.д. - это невероятно важные шаги, которые двигают нас вперед», - сказал историк.

Вятрович отметил после принятия закона об образовании следующим шагом на пути украинизации должно стать принятие закона о государственном языке. «Мои друзья и коллеги и представители общественности разработали адекватный проект этого закона, и он вскоре будет рассматриваться в Верховной Раде. Я бы очень хотел, чтобы он был принят, потому что это первая целостная попытка защиты украинский язык в Украине», - подчеркнул он.

Глава института также объяснил, зачем нужен Украине закон о государственном языке.

«Например, в Великобритании нет такого закона. Дело в том, что украинский язык в период отсутствия государственности Украины уничтожали именно государственными методами, поэтому чтобы восстановить его, снова поставить на ноги, для этого нужна государственная политика. Надеюсь, что у наших политиков найдется мужество и понимание, и они это сделают», - резюмировал он.

Напомним, языковую статью украинского Закона «Об образовании» от 5 сентября раскритиковали ряд стран. Так, Венгрия пригрозила, что будет блокировать все международные инициативы Украины.