Сегодня, 12 ноября, в 14:20 по киевскому времени (7:20 по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) произведен успешный пуск модернизированной ракеты-носителя (РН) «Антарес», сообщаеи пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

«Главный разработчик PH - корпорация Orbital АТК (США). PH предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС), а также для запуска коммерческих и государственных космических аппаратов. Ракета-носитель состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья ступень)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что основную конструкцию первой ступени PH «Антарес» разработало конструкторское бюро «Южное», изготовил Южный машиностроительный завод в кооперации с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «ЧЕЗАРА», «РАПИД» (Чернигов) и др.

«Подготовка PH «Антарес» к пуску, ее испытания и пуск выполнены при участии специалистов ГП «КБ «Южное», ГП ПО ЮМЗ, НПО «Хартрон-АРКОС». Украинские специалисты в полном объеме обеспечили выполнение всех операций в своем секторе ответственности. В соответствии с контрактом техническая поддержка пуска, прием и обработка телеметрической информации в режиме реального времени обеспечивалась с территории КБ «Южное», – подчеркнули в агентстве.

PH «Антарес» вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию 3350 кг полезного груза, состоящего из оборудования, необходимого для работы на станции. Следует отметить, что это максимальный груз, который выводится на орбиту за все предыдущие миссии. Грузовой корабль этой миссии - S.S. Gene Cernan Cygnus - назван в честь астронавта Юджина «Джина» Сернана.

По данным Госкосмоса, с низкой парковочной орбиты корабль Cygnus осуществит маневр перелета на орбиту МКС для стыковки. После стыковки и разгрузки Cygnus впервые будет использован как пристройка орбитальной лаборатории для проведения экспериментов, демонстрирующих возможности системы Space Tango и Tangolab для научных исследований в условиях низкой гравитации.



Отстыковка Cygnus от МКС состоится через две недели, после чего от него будет отдельно 14 микроспутников Cubsats. На этом миссия будет завершена, а Cygnus выполнит безопасный спуск в атмосферу Земли и разрушится над Тихим океаном.

Это был седьмой пуск, который компания Orbital АТК осуществила по контракту с NASA. К концу 2018 года планируется осуществить два пуска ракет-носителей «Антарес».

Также сообщается, что в рамках программы «Антарес» украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для PH, заказанной Национальным космическим агентством США.

«Проект «Антарес» является удачным примером участия предприятий космической промышленности Украины в международных космических проектах, активизации внешнеэкономической деятельности предприятий, активизации присутствия отечественной ракетно-космической отрасли на мировом космическом рынке», – сказано в сообщении.