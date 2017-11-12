также в разделеОбщество
Вятрович: Отношения с РФ начнут восстанавливаться после ее поражения в войне 52
Трамп и Путин поговорили об Украине, но «без деталей» 48
Полиция: Украинские аэропорты «заминировали» из соседнего государства 63
На детектива НАБУ, который принес повестку свекрови Корчак, завели дело 174
На завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение 267
Организатору шпионской сети «ДНР» дали 4,5 года тюрьмы 38
Генштаб: Инспекторы США приедут в зону АТО и планируют в Крым 63
Судья, осудивший Луценко, не получил должность в новом Верховном суде 51
Свекровь Корчак заявила в полицию на детектива НАБУ 50
Нардеп: На детективов, пришедших к свекрови Корчак, заведут дело 56
Ситуация в АТО обостряется: за сутки 33 обстрела, двое военных – ранены 23
НАБУ показало видео, как свекровь Корчак заперла детектива в квартире 118
10 ноября. Картина дня 78
На Закарпатье пассажиры толкали сломавшийся поезд 135
Саакашвили заявил о задержании его сына в «Борисполе», в ГПСУ опровергли 75
Дело Насирова направлено в суд 49
Минюст: Луганский аэропорт был уничтожен обстрелами с территории РФ 89
Пострадавшую в ДТП в Харькове беременную женщину вывели из комы 35

До 2050 года численность населения в Украине уменьшится на 5,5 млн чел., по прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины.

При этом численность людей трудоактивного возраста (20–59 лет) сократится на 6,6 млн, тогда как численность людей в возрасте 60 лет и старше увеличится на 2,6 млн., а их доля в населении (уровень старения) возрастет до 33%. Соотношение возрастных контингентов трудоактивного (20–59 лет) и пенсионного возраста (60 лет и старше) уменьшится с нынешних 2,6 до 2 в начале 2030-х и до 1,5 в конце прогнозируемого периода, сообщает ZN.UA.

Как отмечает ведущий научный сотрудник Института Лидия Ткаченко, чтобы минимизировать негативные последствия демографических изменений, требуется переосмысление целей и инструментов политики во всех сферах.

«Принятие на государственном уровне Национального плана действий по вопросам старения, даже в самой декларативной форме, стало бы подтверждением понимания сложности данного вопроса и внимания к положению пожилых людей, дало бы возможность поставить задачу в качественно новом формате, в том числе с привлечением общественного содействия и донорских средств», - считает ученый.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

62
Теги