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В столице прошел «Марш возмущенных», организованный лидером партии «Рух нових сил», экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили. 

На Михайловской площади собралось несколько сотен человек с флагами Украины.

Как заявил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе, присутствующий на «Марше», участники акции требуют принять закон об импичменте и создать антикоррупционный суд, сообщает «Украинская правда».

«Даем (власти) время до 3 декабря. Если не примут - собираем людей и объявляем «народный импичмент», - заявил он.

Среди участников также - супруга и сын Саакашвили, нардепы Юрий Деревянко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко.

Во время выступления на импровизированной сцене Саакашвили заявил: «Наши акции реально опасны - но своим мирным характером и для олигархата. Мы реально пытаемся осуществить переворот, но это переворот сознания, а не в государстве».

«Мы пройдем маршем до  площади Конституции, и там на вече объявим следующий план действий», - заявил Саакашвили.

Порядок во время мероприятия на Михайловской площади обеспечивало несколько сотен спецназовцев со стороны ул. Большая Житомирская.

Участники «Марша» двинулись с площади в направлении Майдана Независимости и далее - по ул. Институтской, выкрикивая «Импичмент!».

В районе ул. Крещатик количество участников «Марша» несколько увеличилось.

Дойдя до Администрации Президента, участники акции выкрикивали «Барыгу на нары!», «Банду геть!» и выложили на проезжей части из лампадок «Коррупция убивает». По их словам, это - символическое напоминание Петру Порошенко о необходимости бороться с коррупцией.

Также участники акции бросили в полицию несколько зажигалок, но конфикта не произошло: организаторы «Марша» отвели активистов от линии границы полиции.

После акции под АП участники «Марша» двинулись к площади Конституции под Верховной Радой, где состоится очередное вече с участием Саакашвили и других политиков и активистов, участвующих в акции «Всеукраинский сбор».

В то же время, по информации Министерства внутренних дел, на акции «Марш возмущенных» собрались около 400 человек, за порядок на мероприятии следят около 300 правоохранителей.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток. 
ForUm

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