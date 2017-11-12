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Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов («Единая Россия») назвал «бредовым домыслом» заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что Россия стягивает к границам Украины войска, чтобы «перекрасить» их под миротворцев ООН.

«Что касается сосредоточения войск, которых собираются «перекрашивать», это очередные бредовые домыслы со стороны киевского руководства, которое … должно быть озадачено лишь одной целью – это выполнить минские соглашения. А они под любым предлогом пытаются от этого уйти. По всей Европе разносят страхи, очередные страшилки о России», — сказал Красов, сообщает РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что действия, о которых говорил Турчинов, российской стороной не предпринимаются. Красов также посоветовал Украине не искать первопричину в России, что руководство этой страны, по его словам, до этого неоднократно делало.

Напомним, секретарь СНБОУ Александр Турчинов заявил, что Российская Федерация начала стягивать военную технику к границе с Украиной, замаскированную под технику миротворцев ООН. 

 
ForUm

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