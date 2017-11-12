Россия начала стягивать к границам Украины военные силы, которые хочет «перекрасить» под миротворцев ООН. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, переговоры о введении миротворческих сил на Донбасс ведутся очень серьезные.

«Но все попытки России «перекрасить» свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными», - сказал Турчинов, сообщает «Украинская правда».

Такую уверенность он объясняет вероятным принятием закона о реинтеграции Донбасса.

«Этот закон не позволит России реализовать свои замыслы», - считает секретарь СНБО.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Ранее США посоветовали Украине не выступать с собственным проектом резолюции ООН о размещении миротворцев.