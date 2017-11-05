Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявляет, что Соединенные Штаты посоветовали Украине не выступать с собственным проектом резолюции ООН о размещении миротворцев на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Он напомнил, что Украина в 2015 году высказала идею размещения миротворческих сил ООН на Донбассе.

«В то время Россия была не готова рассматривать это. Когда затем в сентябре Россия представила свои идеи о силах защиты (наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. – Ред.), Украина была готова выступить с собственным предложением», - сказал Волкер.

«Однако, с того момента, как у нас произошли определенные изменения, обсуждения, большее привлечение Соединенных Штатов к этому в целом, непосредственные беседы с Россией относительно этого - россияне выступили с инициативой, чтобы предоставить определенные предложения. Мы все это обсудили с Украиной и сказали: «Послушайте, давайте не будем выступать с резолюцией, конкурировать. Давайте попробуем начать обсуждение принципов относительно того, что эффективная миротворческая миссия должна делать, а также посмотрим, сможем ли мы на самом деле достичь определенного согласия вместо того, чтобы соревноваться в разработке этого документа», - подчеркнул Волкер, сообщает УНИАН.

В связи с этим дипломат пояснил, что именно сейчас «идет обсуждение принципов и элементов, которые понадобятся для будущей резолюции Совета безопасности ООН». Волкер сказал, что сейчас усилия направляются на то, чтобы понять, возможно ли создать условия для размещения миротворческих сил под эгидой ООН в Донецкой и Луганской областях, чтобы они «контролировали территорию на востоке Украины».

По его словам, речь также идет об установлении доверия между сторонами относительно международных сил ООН. Волкер отметил, что размещение миротворцев могло бы создать условия, при которых Украина начала бы делать такие шаги «минского» процесса как проведение местных выборов на Донбассе. Кроме того, он рассказал о привлечении США к дипломатическим усилиям по координации действий с Германией и Францией, которые возглавляют «нормандский» процесс, Великобританией и Швецией как членами Совета безопасности ООН, а также с Украиной.

Также он заявил, что ничего не будет делаться без ведома украинцев - «за их спинами».

Напомним, 20 сентября Президент Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.