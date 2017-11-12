В ходе короткого разговора президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина они вспоминали об Украине, но не обсуждали эту тему, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В этом разговоре звучало слово «Украина», «констатировалось, что ситуация сложная», но детального обсуждения не было, сказал Песков журналистам в Данангу во Вьетнаме, где ранее Трамп и Путин в ходе международного саммита коротко пересеклись несколько раз, сообщает «Радио Свобода».

Трамп, со своей стороны, тоже заявлял после коротких встреч с Путиным, что хотел бы обсудить с ним, в частности, Украину. Как сказал он журналистам в президентском самолете, на котором он летел с Дананга во вьетнамскую столицу Ханой, в ходе одного из этих коротких разговоров он несколько раз переспросил Путина о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, а тот несколько раз возразил. «Ну не могу же я стоять и спорить с ним. Я бы лучше поговорил с ним о том, чтобы он убрался из Сирии, я бы лучше взялся работать с ним по Украине», - добавил президент США.

Сам Путин, со своей стороны, на своей итоговой пресс-конференции после саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявил, что «ничего не слышал» и «ничего не знает» по поводу сообщений о предложении США по миротворческим силам ООН для оккупированной части украинского Донбасса.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что США готовятся в «ближайшие дни» предложить России план по размещению на Донбассе 20 тысяч иностранных миротворцев ООН.