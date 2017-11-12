За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 18 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий получил ранение один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Враг не прекращал обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, используя весь спектр пехотного вооружения», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, во второй половине дня боевики из различных видов гранатометов и пулеметов вели огонь по укреплениям сил АТО у Майорска, Луганского и Новолуганского. А около 23:00 противник бил из 120-миллиметрового миномета на подступах к Майску. Также, вечером под обстрелами захватчиков оказались наши опорные пункты в районе Попасной и Катериновки.

На приморском направлении и недалеко от Донецка после 18 часов активность врага не зафиксирована.

В штаб подчеркнули, что в ответ силы АТО преобладающим огнем жестко принуждали захватчиков к миру.