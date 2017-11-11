Секретарь СНБО Александр Турчинов не имеет политических амбиций участвовать в выборах Президента Украины в 2019 году.
Об этом он заявил в кулуарах съезда политической партии «Народный фронт», сообщает Укринформ.
«Да какие там амбиции. Знаете, я побывал на посту Президента и мне не понравилось. Огромная ответственность и отсутствие возможности вообще полноценно жить. Честно говоря, я не получил удовольствие от такой работы. Во-первых, и условия были специфичны. И поэтому в меня нет желания снова работать в таком режиме», - отметил Турчинов.
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