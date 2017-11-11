также в разделеПолитика
Порошенко хочет создать одновременно военный и антикоррупционный суды 29
«Вот вам мой кулак»: Яценюк поблагодарил Порошенко за опыт 42
Назначены более сотни судей нового Верховного суда 30
Яценюк: «Народный фронт» идет на выборы 53
МИД: Польша не подтвердила запрет на въезд Вятровичу 20
Порошенко и Гройсман поздравили Польшу с днем независимости 25
Посол: Венгрия использует закон об образовании для своих выборов 25
Климкин: Проект резолюции о миротворцах практически готов 34
Порошенко предложил создать единый земельный реестр 40
Вятрович: Запрет на въезд в Польшу – пощечина всей Украине 83
Лавров по поводу встречи Путина и Трампа посоветовал обратиться к «чинушам» США 57
МИД Польши: Решения Украины ставят под сомнение стратегическое партнерство 146
КИУ: Лидеры фракций игнорируют работу в комитетах 69
Дуда рассматривает вопрос визита в Украину в декабре 67
Вятрович обвинил Польшу в давлении и шантаже 60
WSJ: США предложат РФ ввести на Донбасс 20 тысяч миротворцев 244
Дещица: Подтверждения о запрете Вятровичу въезда в Польшу пока нет 53
Япония упрощает визовый режим с Украиной 48

Секретарь СНБО Александр Турчинов не имеет политических амбиций участвовать в выборах Президента Украины в 2019 году.

Об этом он заявил в кулуарах съезда политической партии «Народный фронт», сообщает Укринформ.

«Да какие там амбиции. Знаете, я побывал на посту Президента и мне не понравилось. Огромная ответственность и отсутствие возможности вообще полноценно жить. Честно говоря, я не получил удовольствие от такой работы. Во-первых, и условия были специфичны. И поэтому в меня нет желания снова работать в таком режиме», - отметил Турчинов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги