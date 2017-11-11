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Президент Украины Петр Порошенко одновременно с проектом закона о создании антикоррупционного суда намерен внести в Верховную Раду законопроект о создании военного суда.

Об этом он сказал в ходе церемонии назначения судей нового Верховного Суда и принятия ими присяги, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«На очереди – принятие еще ряда законов об изменениях в системе правосудия, включая закон об антикоррупционном суде. Я жду от Верховной Рады представление проекта, на базе которого я внесу свои предложения в парламент и определю их как неотложные. Хочу сказать, что одновременно с проектом по антикоррупционному суду я планирую внести проект закона о военном суде», - отметил Президент. 
ForUm

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